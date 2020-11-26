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26 листопада 2020, 19:14 1

Справу про шахрайство експосадовиці Офісу Президента скеровано до суду

26 листопада 2020, 19:14 1
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Разом зі спільниками вона за винагороду обіцяла організувати призначення члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України"
Разом зі спільниками вона за винагороду обіцяла організувати призначення члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України"
Фото з відкритих джерел
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Троє спільників в обмін на 300 тис. дол. США обіцяли організувати призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Їх викрили та затримали після одержання першого траншу у  розмірі 150 тис. дол. США.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАБУ.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої керівниці Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України, ексзаступниці міністра культури України та керівника юридичної компанії. Досудове розслідування закінчене, дії всіх обвинувачених кваліфіковані за ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ("Шахрайство") КК України.

Слідство встановило, що вказані особи в обмін на 300 тис. дол. США обіцяли організувати призначення на посаду члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Їх викрили та затримали безпосередньо після одержання першого траншу у розмірі 150 тис. дол. США з обумовленої суми.

У листопаді 2019 року учасникам злочину повідомили про підозру. У липні 2020 року матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту.

У зв’язку із зволіканням підозрюваних та їхніх захисників при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, 16 жовтня 2020 року суд встановив термін стороні захисту для ознайомлення з матеріалами, - повыдомляють в НАБУ.

Окрім того, рішеннями слідчих суддів підтверджено законність і обґрунтованість підозри колишній керівниці Департаменту Офісу Президента України та ексзаступниці міністра культури України у вчиненні ними замаху на шахрайство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників депутатів.

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