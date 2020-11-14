10:22  14 листопада
Знову антирекорд: в Україні виявили 12,5 тисяч випадків COVID-19
11:39  14 листопада
У Харкові суд скасував результати виборів до міської ради
10:08  14 листопада
В зоні ООС нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2020, 10:48 112

Ексрадник Єрмака розповів про махінації на будівництві доріг за рахунок COVID-фонду

14 листопада 2020, 10:48 112
Читайте также на русском языке
Тендери на будівництво доріг постійно виграють одні й ті самі шість фірм
Тендери на будівництво доріг постійно виграють одні й ті самі шість фірм
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Кошти із фонду боротьби з COVID-19, які були виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, вони постійно виграють тендери у програмі "Великого будівництва".

Про це у Facebook заявив колишній радник глави Офісу президента України Ігор Уманський, передає RegioNews.

Уманський стверджує, що від початку програми "Велике будівництво" відбулися зміни у вимогах до тендерної документації.

За дивним "збігом обставин” новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці "долі”, або "картель”, як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%”, - написав він.

За підрахунками Уманського, на всі виграні тендери ці компанії отримали приблизно 36 млрд грн, саме таку суму отримав додатково "Укравтодор" із фонду боротьби з COVID-19 на "Велике будівництво".

Тобто без цих "шаловлилих ручок" можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та (увага!) не чіпати "брудними ручками" ковідний фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт: ковідний фонд штучно витратили. Кошти зникли. Але десь з’явилися?" – заявив колишній радник глави ОП.

Уманський додав, що за останні два роки бюджет "на дороги” зріс у 3 рази, наступного року він буде перевищувати бюджет Міністерства оборони і може зрівнятися із бюджетом на всю медичну систему.

Також він нагадав, що зараз "МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору”, і заявив, що "країна наближається до економічного армагедону”.

Нагадаємо, "ВідпочивайТЕ": Радник Єрмака Уманський звільняється, про причини такого рішення він пообіцяв розповісти після того, як заяву буде підписано.

коронавірус фонд дороги COVID-19 корупція Ігор Уманський велике будівництво
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Знову антирекорд: в Україні виявили 12,5 тисяч випадків COVID-19
14 листопада 2020, 10:22
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 листопада 2020, 22:00
Хворих на COVID-19 почнуть розміщуватиу у лікарнях "Укрзалізниці"
13 листопада 2020, 21:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »