Ексрадник Єрмака розповів про махінації на будівництві доріг за рахунок COVID-фонду

Тендери на будівництво доріг постійно виграють одні й ті самі шість фірм

Тендери на будівництво доріг постійно виграють одні й ті самі шість фірм

Фото: Facebook

Кошти із фонду боротьби з COVID-19, які були виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, вони постійно виграють тендери у програмі "Великого будівництва".

Про це у Facebook заявив колишній радник глави Офісу президента України Ігор Уманський, передає RegioNews.

Уманський стверджує, що від початку програми "Велике будівництво" відбулися зміни у вимогах до тендерної документації.

За дивним "збігом обставин” новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці "долі”, або "картель”, як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%”, - написав він.

За підрахунками Уманського, на всі виграні тендери ці компанії отримали приблизно 36 млрд грн, саме таку суму отримав додатково "Укравтодор" із фонду боротьби з COVID-19 на "Велике будівництво".

Тобто без цих "шаловлилих ручок" можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та (увага!) не чіпати "брудними ручками" ковідний фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт: ковідний фонд штучно витратили. Кошти зникли. Але десь з’явилися?" – заявив колишній радник глави ОП.

Уманський додав, що за останні два роки бюджет "на дороги” зріс у 3 рази, наступного року він буде перевищувати бюджет Міністерства оборони і може зрівнятися із бюджетом на всю медичну систему.

Також він нагадав, що зараз "МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору”, і заявив, що "країна наближається до економічного армагедону”.

Нагадаємо, "ВідпочивайТЕ": Радник Єрмака Уманський звільняється, про причини такого рішення він пообіцяв розповісти після того, як заяву буде підписано.