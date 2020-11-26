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26 листопада 2020, 17:49 4

Степанов запевняє, що уряд поки не планує вводити локдаун

26 листопада 2020, 17:49 4
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У Міністерстві охорони здоров'я не бачать підстав для ухвалення такого рішення
У Міністерстві охорони здоров'я не бачать підстав для ухвалення такого рішення
Фото: МОЗ
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Станом на сьогодні в Україні не планують запроваджувати жорсткий карантин, так званий локдаун. У Міністерстві охорони здоров'я не бачать підстав для ухвалення такого рішення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

"Ніхто не збирається з завтрашнього дня вводити локдаун в країні. Якщо ми говоримо про жорсткий карантин, то це найкращий спосіб розірвати ланцюг поширення хвороби. Але ми орієнтуємося на здатність медичної системи надавати людям допомогу", - зазначив міністр.

Степанов пояснив, що обговорюючи питання введення локдауну, міністерство дивиться на ситуацію з навантаженням на медичну систему.

"Якщо ми говоримо про ситуацію на сьогодні, то ми працюємо у напруженому графіку, але у нас на сьогодні заповнено 50% ліжок. Звісно є регіони, де понад 60%, але водночас говорити, що вже завтра треба вводити локдаун, бо не витримає медична система, підстав поки немає", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята.

коронавірус Україна карантин міністр МОЗ
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