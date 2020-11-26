Кабмін дозволив Верховній Раді звільняти директора НАБУ

Такий крок обумовлений рішенням Конституційного суду

Такий крок обумовлений рішенням Конституційного суду

Фото: Кабмін

Про це повідомив під час позачергового засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, законопроект буде доопрацьований в Секретаріаті Уряду протягом одного дня, після чого буде переданий на розгляд депутатам.

Для нас ключовою позицією є збереження незалежності НАБУ і одночасно приведення всіх положень закону про його діяльність у відповідність із нормами Конституції України. Тому ми запропонуємо Верховній Раді зміни, які вирішують обидва ці питання", - сказав Денис Шмигаль.

Він додав, що парламент зможе приймати рішення про звільнення директора НАБУ лише при наявності підстав, чітко виписаних в законі.

При цьому, важливим положенням закону є позиція, що нинішній керівник НАБУ продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника. Таким чином ми зміцнюємо антикорупційну архітектуру і залишаємося вірними антикорупційній політиці реформ", - зазначив прем'єр-міністр.

У свою чергу міністр Юстиції Денис Малюська повідомив, що мета законопроекту - забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи НАБУ після набрання чинності рішення Конституційного Суду.

Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу-кво до набрання чинності закону, який впровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КС”, - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

Також повідомлялось, що Кабмін затвердив бюджет на 2021 рік і передасть його на голосування в Раду.