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Шмигаль збирає позачергове засідання уряду
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26 листопада 2020, 17:17 4

Шмигаль збирає позачергове засідання уряду

26 листопада 2020, 17:17 4
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Фото: КМУ
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Сьогодні, 26 листопада, о 18:00 відбудеться позачергове засідання уряду.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

"26 листопада під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що початок - орієнтовно о 17:00, однак згодом стало відомо, що засідання відбудеться на годину пізніше - о 18:00.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів передало до Кабінету міністрів проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Кабмін Україна засідання влада уряд
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