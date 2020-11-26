Шмигаль збирає позачергове засідання уряду
Кабмін планує затвердити державний бюджет на 2021 рік
Кабмін планує затвердити державний бюджет на 2021 рік
Сьогодні, 26 листопада, о 18:00 відбудеться позачергове засідання уряду.
Про це інформує RegioNews з посиланням на Урядовий портал.
"26 листопада під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що початок - орієнтовно о 17:00, однак згодом стало відомо, що засідання відбудеться на годину пізніше - о 18:00.
Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів передало до Кабінету міністрів проект закону про державний бюджет на 2021 рік.
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