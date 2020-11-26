Шмигаль збирає позачергове засідання уряду

Кабмін планує затвердити державний бюджет на 2021 рік

Кабмін планує затвердити державний бюджет на 2021 рік

Фото: КМУ

Про це інформує RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

"26 листопада під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що початок - орієнтовно о 17:00, однак згодом стало відомо, що засідання відбудеться на годину пізніше - о 18:00.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів передало до Кабінету міністрів проект закону про державний бюджет на 2021 рік.