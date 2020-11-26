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26 листопада 2020, 20:00 16

Кабмін затвердив бюджет на 2021 рік і передасть його на голосування в Раду

26 листопада 2020, 20:00 16
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У ньому не передбачається збільшення податків для бізнесу 
У ньому не передбачається збільшення податків для бізнесу 
Фото: Кабмін
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Кабінет міністрів затвердив доопрацьований проект державного бюджету на 2021 рік, тепер його передадуть на голосування до Верховної ради.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції позачергового засідання Уряду, передає RegioNews.

У проекті державного бюджету на 2021 рік закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, 1 трильйон і 328 мільярдів гривень витрат.

Також Кабінет міністрів скоротив дефіцит бюджету з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

Ключовий аспект - це те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, що дасть змогу нам продовжити збільшення видатків на медицину, освіту та оборону", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що на 2021 рік пропонується збалансований бюджет, у якому не передбачається збільшення податків для бізнесу й водночас покращується фінансування соціальної сфери та медицини.

Крім того, у ньому передбачено надання підтримки підприємцям, які постраждали від карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проект бюджету на 2021 рік передали в Кабмін на затвердження.

бюджет Кабмін Деніс Шмигаль засідання економіка
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