Кабмин разрешил Верховной Раде увольнять директора НАБУ
Кабинет министров поддержал изменения в закон о НАБУ, которыми Верховной Раде предоставляется право увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщил во время внеочередного заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, законопроект будет доработан в Секретариате Правительства в течение одного дня, после чего будет передан на рассмотрение депутатам.
Для нас ключевой позицией является сохранение независимости НАБУ и одновременно приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции Украины. Поэтому мы предложим Верховной Раде изменения, которые решают оба эти вопросы", - сказал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что парламент сможет принимать решение об увольнении директора НАБУ только при наличии оснований, четко выписанных в законе.
При этом, важным положением закона является позиция, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя. Таким образом мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике реформ", - отметил премьер-министр.
В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что цель законопроекта - обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы НАБУ после вступления в силу решения Конституционного Суда.
Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса-кво до вступления в силу закона, который введет новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КС", - сказал министр.
Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.