Кабмин разрешил Верховной Раде увольнять директора НАБУ

Такой шаг обусловлен решением Конституционного суда

Такой шаг обусловлен решением Конституционного суда

Фото: Кабмин

Об этом сообщил во время внеочередного заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, законопроект будет доработан в Секретариате Правительства в течение одного дня, после чего будет передан на рассмотрение депутатам.

Для нас ключевой позицией является сохранение независимости НАБУ и одновременно приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции Украины. Поэтому мы предложим Верховной Раде изменения, которые решают оба эти вопросы", - сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что парламент сможет принимать решение об увольнении директора НАБУ только при наличии оснований, четко выписанных в законе.

При этом, важным положением закона является позиция, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя. Таким образом мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике реформ", - отметил премьер-министр.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что цель законопроекта - обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы НАБУ после вступления в силу решения Конституционного Суда.

Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса-кво до вступления в силу закона, который введет новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КС", - сказал министр.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

Также сообщалось, что Кабмин утвердил бюджет на 2021 год и передаст его на голосование в Раду.