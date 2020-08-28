Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ
Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.
Відповідне рішення з’явилося на сайті суду 28 серпня, передає RegioNews.
Суд дійшов висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко в 2015 році перевищив свої повноваження, коли призначив Артема Ситника на цю посаду, оскільки НАБУ належить до органів виконавчої влади.
Повідомляється, що указ про його призначення втрачає чинність з дня ухвалення судового рішення.
Рішення Конституційного суду України не поширюється на правовідносини, що виникли в результаті здійснення посадових обов'язків особою", - йдеться в рішенні.
Нагадаємо, 21 серпня голова САП Холодницький написав заяву про відставку, він також покидає роботу в органах прокуратури.
Також стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови САП замість Холодницького.