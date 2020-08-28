Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ

Конституційний суд вважає, що Порошенко перевищив свої повноваження

Конституційний суд вважає, що Порошенко перевищив свої повноваження

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Відповідне рішення з’явилося на сайті суду 28 серпня, передає RegioNews.

Суд дійшов висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко в 2015 році перевищив свої повноваження, коли призначив Артема Ситника на цю посаду, оскільки НАБУ належить до органів виконавчої влади.

Повідомляється, що указ про його призначення втрачає чинність з дня ухвалення судового рішення.

Рішення Конституційного суду України не поширюється на правовідносини, що виникли в результаті здійснення посадових обов'язків особою", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, 21 серпня голова САП Холодницький написав заяву про відставку, він також покидає роботу в органах прокуратури.

Також стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови САП замість Холодницького.