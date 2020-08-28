21:34  28 серпня
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ
15:52  28 серпня
НАЗК взялося за перевірку декларацій Супрун, Трояна й ще низки колишніх і чинних посадовців
19:30  28 серпня
В зоні ООС на всіх ділянках фронту зберігався режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2020, 21:34 6

Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ

28 серпня 2020, 21:34 6
Читайте также на русском языке
Конституційний суд вважає, що Порошенко перевищив свої повноваження
Конституційний суд вважає, що Порошенко перевищив свої повноваження
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.

Відповідне рішення з’явилося на сайті суду 28 серпня, передає RegioNews.

Суд дійшов висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко в 2015 році перевищив свої повноваження, коли призначив Артема Ситника на цю посаду, оскільки НАБУ належить до органів виконавчої влади.

Повідомляється, що указ про його призначення втрачає чинність з дня ухвалення судового рішення.

Рішення Конституційного суду України не поширюється на правовідносини, що виникли в результаті здійснення посадових обов'язків особою", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, 21 серпня голова САП Холодницький написав заяву про відставку, він також покидає роботу в органах прокуратури.

Також стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови САП замість Холодницького.

призначення НАБУ Артем Ситник Конституційний суд рішення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
САП закрила справу "Роттердам+", в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати
28 серпня 2020, 20:58
"Слуга народу" пропонує дозволити Венедіктовій втручатися у справи НАБУ і САП
27 серпня 2020, 18:49
Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА
27 серпня 2020, 16:53
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Місцеві вибори в Дніпрі і області: старі обличчя під новими прапорами
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »