В Херсоне через месяц после выборов обнародовали список депутатов облсовета

Ранее ТИК обязали пересчитать голоса на нескольких участках

Ранее ТИК обязали пересчитать голоса на нескольких участках

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Через месяц посля даты проведения местных выборов, которые прошли 25 октября, Херсонская областная ТИК объявила списки депутатов областного совета.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на председателя областной территориальной избирательной комиссии Дениса Стороженко, передает RegioNews.

По его словам, ТИК выполнила решение суда и установила результаты выборов в Херсонский областной совет.

Они могут быть не окончательными, потому что на нас еще ждут судебные процессы. Некоторые партии не согласны с решением комиссии", - добавил Стороженко.

Напомним, 9 ноября суд признал недействительными результаты выборов депутатов Херсонского облсовета.