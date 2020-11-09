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09 листопада 2020, 15:05 293

Суд визнав недійсними результати виборів депутатів Херсонської облради

09 листопада 2020, 15:05 293
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Херсонську обласну ТВК зобов’язали перерахувати голоси на кількох дільницях
Херсонську обласну ТВК зобов’язали перерахувати голоси на кількох дільницях
Фото з відкритих джерел
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Протокол Херсонської обласної ТВК про результати виборів депутатів Херсонської облради визнаний недійсним після встановлення численних порушень виборчого законодавства під час підрахунку голосів на зазначених судом виборчих дільницях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Рішенням Херсонського окружного адмінсуду визнано протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування у межах частини територіального виборчого округу №5 та №3.

Дії Херсонської обласної ТВК зі складання протоколу про результати виборів депутатів Херсонської облради визнані протиправними, а протокол недійсним.

Таке рішення суд ухвалив після встановлення численних порушень виборчого законодавства під час підрахунку голосів на вказаних виборчих дільницях.

Суд визнав недійсним протокол Херсонської обласної ТВК про результати виборів депутатів Херсонської...

Posted by Херсонський окружний адміністративний суд on Saturday, November 7, 2020

Херсонську обласну ТВК зобов’язали здійснити перерахунок голосів на цих дільницях.

Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях суд скасував рішення міської ТВК про перерахунок голосів.

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