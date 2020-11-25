Суд по делу о расстрелах на Майдане: обвиняют пятерых "беркутовцев", судят двоих - СМИ

Троих неявившихся можно будет судить заочно, когда их объявит в розыск Интерпол

Троих неявившихся можно будет судить заочно, когда их объявит в розыск Интерпол

Святошинский райсуд Киева по делу о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года решил отдельно рассматривать дело двух «беркутовцев», которые посещают заседания. Если Интерпол объявит в розыск трёх остальных подозреваемых, перед судом поставят вопрос об объединении дела.

Об этом передаёт Telegram-канал РavlovskyNews, сообщает RegioNews.

Святошинский райсуд Киева рассматривает дело о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года, в которых обвиняют пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Явились только двое из пяти обвиняемых экс-беркутовцев - Сергей Тамтура и Александр Маринченко. 8 февраля они вернулись из Луганска в Киев после обмена пленными.

Остальные "беркутовцы" с обмена - Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко - объявлены месяц назад в Украине в международный розыск. Но пока ни Интерпол, ни другая международная организация не подтвердили его, поэтому суд не может заочно судить разыскиваемых.

Суд решил отдельно рассматривать дело "беркутовцев" Маринченко и Тамтуры, которые посещают заседания.

Если Интерпол объявит остальных трёх подозреваемых в международный розыск, то перед судом сразу поставят вопрос про объединение дела, заявляет прокурор Алексей Донской. Главным аргументом обвинения в этом случае будет "критерий полноты". Обвиняемым инкриминируются общие согласованные действия: одних подозревают в стрельбе и убийствах, других - в действиях, не связанных с ведением огня.

Адвокат "беркутовцев" Александр Горошинский уточнил, что подозреваемые не могут приехать в суд с неподконтрольной территории, поскольку у них нет действительных паспортов Украины: "Некоторым лицам, задержанным в 2014, тогда ещё не исполнилось 23 года. Сейчас их паспорта закончили срок действия. Во время обмена новые фотографии не вклеили".

Следующее судебное заседание назначено на 2 декабря в 11:00.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший прокурор предстанет перед судом по делу Майдана.