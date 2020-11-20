Венедіктова відзвітувала про розслідування у справах Майдану
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану. Повідомлено про підозру 37 особам.
Про це вона заявила у відеозверненні, пише RegioNews.
За її словами, прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень.
Також генпрокурор повідомила, що було оголошено про підозру 26 правоохоронцям, серед яких 2 прокурори та 10 слідчих; 3 суддям; 8 цивільним особам.
За її словами, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.
Нагадаємо, раніше стала відома причина зупинки заочних справ по Майдану.