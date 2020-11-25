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25 листопада 2020, 13:58 13

В Офісі генпрокурора обіцяють, що Україна не переслідуватиме кримчан і жителів ОРДЛО за російські паспорти

25 листопада 2020, 13:58 13
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Київ вважає, що російське громадянство нав'язано цим людям
Київ вважає, що російське громадянство нав'язано цим людям
Фото: Вікіпедія
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Україна не буде переслідувати жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та окупованого Криму, які отримали російські паспорти. Київ вважає, що російське громадянство нав'язано цим людям.

Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, пише RegioNews.

"Відповідальність будуть нести не ті, хто їх отримує, а ті, хто змушує отримувати ці паспорти... російське громадянство на тимчасово окупованих територіях ми визнаємо насильницьким і нав'язаним", - зазначив Мамедов.

За його словами, наявність російського паспорта - це обов'язкова умова перебування на півострові Крим, оскільки в іншому випадку кримчан притягають до відповідальності за порушення міграційних норм Росії.

"Що стосується Донбасу, то після дослідження всіх обставин отримання паспортів буде розв'язано питання звернення до міжнародних інстанцій з метою припинення порушень міжнародного права", - додав Мамедов.

Він також зазначив, що на окупованому Донбасі видано понад 65 000 російських паспортів, а так зване "громадянство" незаконних утворень отримали понад півмільйона осіб, або близько 15% населення.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора розслідує участь понад 250 іноземців у складі бойовиків Донбасу.

ОРДЛО Офіс генпрокурора Донбас Україна Крим
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