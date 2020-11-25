09:06  25 листопада
В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19
11:59  25 листопада
Зарплати жінок менші за зарплати чоловіків на 25% - Шмигаль
08:11  25 листопада
Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2020, 12:58 4

Стало відомо, скільки столичних шкіл і дитсадків закрили на карантин

25 листопада 2020, 12:58 4
Читайте также на русском языке
Зараз на дистанційному навчанні в цілому перебуває 1041 клас у 268 школах столиці
Зараз на дистанційному навчанні в цілому перебуває 1041 клас у 268 школах столиці
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Києві на карантин через коронавірус повністю закрито п'ять шкіл. Також тимчасово не працюють сім дитячих садків.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

За його словами, зараз на дистанційному навчанні в цілому перебуває 1041 клас 268 школах столиці.

"Всього хворих COVID-19 школярів у нашому місті 1277. Також хворіють понад 850 педагогів", - повідомив Кличко.

Також мер Києва зазначив, що наповненість дітей в дитячих садках зараз становить понад 51%. Тимчасово закриті 192 групи в 147 дитсадках.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що Київ буде дотримуватись карантину вихідного дня, але уряд має запропонувати пільги для бізнесу.

Україна Київ карантин школа Кличко Віталій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »