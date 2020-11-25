Стало відомо, скільки столичних шкіл і дитсадків закрили на карантин
Зараз на дистанційному навчанні в цілому перебуває 1041 клас у 268 школах столиці
Зараз на дистанційному навчанні в цілому перебуває 1041 клас у 268 школах столиці
У Києві на карантин через коронавірус повністю закрито п'ять шкіл. Також тимчасово не працюють сім дитячих садків.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.
За його словами, зараз на дистанційному навчанні в цілому перебуває 1041 клас 268 школах столиці.
"Всього хворих COVID-19 школярів у нашому місті 1277. Також хворіють понад 850 педагогів", - повідомив Кличко.
Також мер Києва зазначив, що наповненість дітей в дитячих садках зараз становить понад 51%. Тимчасово закриті 192 групи в 147 дитсадках.
Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що Київ буде дотримуватись карантину вихідного дня, але уряд має запропонувати пільги для бізнесу.
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