Бондаренко переизбрали мэром Черкасс во втором туре - ОПОРА
Во втором туре выборов мэра Черкасс победу получил скандальный городской голова Анатолий Бондаренко, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал "бандитом", и который отказывался вводить карантин в городе.
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.
Сообщается, что вечером 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре.
Во время голосования, которое состоялось в Черкассах 22 ноября, приняли участие 55 353 избирателей, 849 бюллетеней признаны недействительными.
За действующего мэра Анатолия Бондаренко, кандидата от партии "За будущее" проголосовали 30 073 избирателей, что составляет 54,33% голосов.
За его оппонента, кандидата от партии "Голос" Виктора Евпака проголосовали 24 331 жителей Черкасс, таким образом, он набрал 44,14% голосов.
Напомним, по данным экзит-пола, "бандит" Бондаренко лидировал на выборах мэра Черкасс.
Ранее сообщалось, что мэр Черкасс Бондаренко вместе с соратниками напал на трех девушек в центре города.