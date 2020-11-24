Бондаренко переизбрали мэром Черкасс во втором туре - ОПОРА

Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов

Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов

Фото: Facebook

Во втором туре выборов мэра Черкасс победу получил скандальный городской голова Анатолий Бондаренко, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал "бандитом", и который отказывался вводить карантин в городе.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews. Сообщается, что вечером 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре. Во время голосования, которое состоялось в Черкассах 22 ноября, приняли участие 55 353 избирателей, 849 бюллетеней признаны недействительными. За действующего мэра Анатолия Бондаренко, кандидата от партии "За будущее" проголосовали 30 073 избирателей, что составляет 54,33% голосов. За его оппонента, кандидата от партии "Голос" Виктора Евпака проголосовали 24 331 жителей Черкасс, таким образом, он набрал 44,14% голосов. Напомним, по данным экзит-пола, "бандит" Бондаренко лидировал на выборах мэра Черкасс. Ранее сообщалось, что мэр Черкасс Бондаренко вместе с соратниками напал на трех девушек в центре города.

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