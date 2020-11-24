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24 ноября 2020, 19:26 28

Бондаренко переизбрали мэром Черкасс во втором туре - ОПОРА

24 ноября 2020, 19:26 28
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Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов
Фото: Facebook
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Во втором туре выборов мэра Черкасс победу получил скандальный городской голова Анатолий Бондаренко, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал "бандитом", и который отказывался вводить карантин в городе.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Сообщается, что вечером 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре.

Во время голосования, которое состоялось в Черкассах 22 ноября, приняли участие 55 353 избирателей, 849 бюллетеней признаны недействительными.

За действующего мэра Анатолия Бондаренко, кандидата от партии "За будущее" проголосовали 30 073 избирателей, что составляет 54,33% голосов.

За его оппонента, кандидата от партии "Голос" Виктора Евпака проголосовали 24 331 жителей Черкасс, таким образом, он набрал 44,14% голосов.

Напомним, по данным экзит-пола, "бандит" Бондаренко лидировал на выборах мэра Черкасс.

Ранее сообщалось, что мэр Черкасс Бондаренко вместе с соратниками напал на трех девушек в центре города.

Местные выборы второй тур Анатолий Бондаренко голосование ТИК ОПОРА
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