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22 листопада 2020, 20:26 16

"Бандит" Бондаренко лідирує на виборах мера Черкас, – екзит-пол

22 листопада 2020, 20:26 16
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За нього віддали свої голоси 54,25% виборців
За нього віддали свої голоси 54,25% виборців
Фото з відкритих джерел
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Соціологічна компанія Liberty Report, яка працює на замовлення студії Савіка Шустера, оприлюднила дані екзит-полу зі 42 виборчих дільниць у Черкасах.

Про це повідомляють на сторінці Шустер online, пише RegioNews.

Відповідно до результатів екзит-полу в другому турі виборів міського голови Черкас перемагає Анатолій Бондаренко – 54,25%, водночас Віктор Євпак набрав – 45,75% голосів.

Нагадаємо, у Львові, за результатами екзит-полу переміг Андрій Садовий.

У Дніпрі, за даними екзит-полу, чинний мер Борис Філатов з великим відривом випереджає Загіда Краснова.

вибори Черкаси Бондаренко Анатолій результат другий тур
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