Рада просить ЦВК проаналізувати проблематику застосування нового законодавства під час виборів

Парламент просить надати аналіз до 15 січня 2021 року

Парламент просить надати аналіз до 15 січня 2021 року

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У Верховній Раді просять Центральну виборчу комісію підготувати та надати аналіз проблематики застосування виборчого законодавства під час організації та проведення місцевих виборів. До ЦВК звернувся комітет з питань організації державної влади.

Про це повідомило інформаційне управління Апарату ВР, пише RegioNews.

"Комітет ухвалив рішення здійснити аналіз практики застосування законодавства про місцеві вибори та напрацювання пропозицій щодо усунення недоліків правового регулювання виборчого процесу на місцевих виборах", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що комітет звернувся до комісії з пропозицією у термін до 15 січня 2021 року підготувати та надати йому аналіз проблематики застосування виборчого законодавства і пропозиції по удосконаленню законів. Їх разом зі звітами міжнародних та національних місій зі спостереження за виборами надалі члени комітету розглянуть на одному із засідань.

"Також у комітеті планується створення робочої групи з вдосконалення виборчого законодавства, яка опрацьовуватиме вищевказану інформацію", - інформують у Раді.

Нагадаємо, що Нацполіція відкрила понад тисячу кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.