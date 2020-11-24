ОПОРА підтвердила, що мером Дрогобича знову став Кучма
Дрогобицька міська ТВК на Львівщині опрацювала 100% протоколів, за попередніми результатами перемогу здобув чинний міський голова Тарас Кучма.
Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА, пише RegioNews.
"За підсумками повторного голосування за чинного міського голову Дрогобича Тараса Кучму (самовисування) проголосували 13 103 виборці або 50,63%. Натомість його опонент – самовисуванець Андрій Веселий отримав 49,02% або 12 598 голосів виборців", - йдеться в повідомленні.
Явка виборців у Дрогобицькій міській територіальній громаді 22 листопада становила 30,21% або 25 922 виборці.
Чинний мер перемагає Андрія Веселого орієнтовно на 2%. У випадку виявлення порушень під час голосування на виборчих дільницях, результати виборів на окремих дільницях можуть бути оскарженими. Оскільки відрив між кандидатами є незначний, то хто отримає перемогу у боротьбі за посаду голови Дрогобицької ОТГ після оскарження - невідомо.
Наразі очікується офіційна інформація щодо результатів виборів. На оголошення офіційних результатів виборів ТВК має час до 27 листопада.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою.