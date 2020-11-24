ОПОРА підтвердила, що мером Дрогобича знову став Кучма

За нього проголосували 13 103 виборці або 50,63%

За нього проголосували 13 103 виборці або 50,63%

Фото з сайту Дрогобицької міської ради

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА, пише RegioNews.

"За підсумками повторного голосування за чинного міського голову Дрогобича Тараса Кучму (самовисування) проголосували 13 103 виборці або 50,63%. Натомість його опонент – самовисуванець Андрій Веселий отримав 49,02% або 12 598 голосів виборців", - йдеться в повідомленні.

Явка виборців у Дрогобицькій міській територіальній громаді 22 листопада становила 30,21% або 25 922 виборці.

Чинний мер перемагає Андрія Веселого орієнтовно на 2%. У випадку виявлення порушень під час голосування на виборчих дільницях, результати виборів на окремих дільницях можуть бути оскарженими. Оскільки відрив між кандидатами є незначний, то хто отримає перемогу у боротьбі за посаду голови Дрогобицької ОТГ після оскарження - невідомо.

Наразі очікується офіційна інформація щодо результатів виборів. На оголошення офіційних результатів виборів ТВК має час до 27 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою.