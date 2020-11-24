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24 листопада 2020, 15:23 2

З Нового року почне діяти зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем

24 листопада 2020, 15:23 2
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Дату 1 січня 2021 року назвав Президент України
Дату 1 січня 2021 року назвав Президент України
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації у сфері high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва, - повідомив Зеленський.

Угода про зоні вільної торгівлі з Ізраїлем була підписана сторонами ще 21 січня 2019 року. У липні того ж року Верховна Рада України ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Проект закону №0223 підтримали 230 народних депутатів. Дія угоди не поширюється на тимчасово окуповані Росією території Криму, окремі райони Донецької та Луганської областей до повного відновлення на зазначених територіях України конституційного ладу.

Наголошується, що документ дасть можливість подальшого розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, можливість вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку Ізраїлю, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку і модернізації власного виробництва.

На сьогодні Україна має зону вільної торгівлі з 46 країнами. Найбільш широка зона вільної у країни з Європейським Союзом. ЗВТ визначає правила торгівлі між країнами всередині зони і вони не стосуються третіх країн. А митні союзи, у свою чергу, зобов'язують усіх членів встановлювати однакові "зовнішні" тарифи для країн, що не входять в цей союз.

Прості умови торгівлі між країнами сприяють розвитку економік усіх держав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та ЄС пришвидшать переговори про "промисловий безвіз”.

бізнес президент торговля економіка Ізраїль
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