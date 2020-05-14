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14 травня 2020, 17:09 12

Україна та ЄС пришвидшать переговори про "промисловий безвіз”

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14 травня 2020, 17:09 12
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Євросоюз запевнив у готовності надати фінансову допомогу
Фото: Facebook European Commission
Євросоюз запевнив у готовності надати фінансову допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї обговорили відносини України та Євросоюзу.

Про хід переговорів повідомила пресслужба уряду, передає RegioNews.

Політики провели відеоконференцію. Єврокомісар привітав ухвалення "антиколомойського” закону (про банки) та оцінив оперативну роботу у боротьбі з пандемією коронавірусу. Варгеї заявив, що Україна вже виконала усі вимоги ЄС для отримання макрофінансової допомоги у зв'язку з поширенням COVID-19. Щоправда, Брюссель виділить гроші після того, як співпрацю з Україною схвалить Міжнародний валютний фонд. Євросоюз планує надати транш у 500 млн євро (загальний обсяг програми - 1,2 млрд євро).

Центральною темою стала економічна співпраця. Кулеба і Варгеї домовилися пришвидшити роботу з підготовки до укладення так званого "промислового безвізу” (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції). Переговори стали на паузу через коронавірус. До того ж, Україна і ЄС хочуть оновити угоду про зону вільної торгівлі. Розглядають також приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції у Єдиний цифровий ринок та долучення до реалізації Європейської зеленої угоди.

Нагадаємо, Європарламет вже схвалив виділення допомоги для України.


ЄС МЗС промисловість
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