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24 ноября 2020, 15:23 2

С Нового года начнет действовать зона свободной торговли между Украиной и Израилем

24 ноября 2020, 15:23 2
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сфере high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества, - сообщил Зеленский.

Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было подписано сторонами еще 21 января 2019 года. В июле того же года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Проект закона №0223 поддержали 230 народных депутатов. Действие соглашения не распространяется на временно оккупированные Россией территории Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей до полного восстановления на указанных территориях Украины конституционного строя.

Отмечается, что документ даст возможность для дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, возможность отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка Израиля, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

На сегодня Украина имеет зону свободной торговли с 46 странами. Наиболее широкая зона свободной у страны с Европейским Союзом. ЗСТ определяет правила торговли между странами внутри зоны и они не касаются третьих стран. А таможенные союзы, в свою очередь, обязывают всех членов устанавливать одинаковые "внешние" тарифы для стран, не входящих в этот союз.

Простые условия торговли между странами способствуют развитию экономик всех государств.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и ЕС ускорят переговоры о "промышленном безвизе”.

бизнес президент торговля экономика Израиль
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