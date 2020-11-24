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24 листопада 2020, 14:54 12

Президент підписав закон про виплати безробітним на організацію бізнесу

24 листопада 2020, 14:54 12
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Фонди соцстраху уповноважили видавати виплати безробітним на організацію бізнесу
Фонди соцстраху уповноважили видавати виплати безробітним на організацію бізнесу
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким уповноважив Фонд соціального страхування та Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування видавати виплати безробітним на організацію бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування, передає RegioNews.

Крім цього, фонди на випадок безробіття здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Документом, зокрема, усувається обмеження щодо фінансування Фондом соціального страхування України у період дії карантину:

  • одноразових страхових виплат у разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого на виробництві;
  • спеціальних медичних та постійних сторонніх доглядів, побутового обслуговування, зокрема, для осіб з інвалідністю;
  • ліків і виробів медичного призначення для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;
  • санаторно-курортного лікування потерпілих, осіб з інвалідністю;
  • реабілітаційного лікування працюючих після перенесених захворювань і травм.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів виділив додаткові кошти для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

коронавірус карантин закон президент соціальні виплати
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