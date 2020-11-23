Україна вийшла з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД

Відповідний закон, який Рада ухвалила 5 листопада, підписав Президент

Відповідний закон, який Рада ухвалила 5 листопада, підписав Президент

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики» № 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою України із застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-ІV.

Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань, - повідомляється на сайті Президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський озвучив завдання на шляху до народовладдя.