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23 листопада 2020, 21:23 4

Україна вийшла з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД

23 листопада 2020, 21:23 4
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Відповідний закон, який Рада ухвалила 5 листопада, підписав Президент
Відповідний закон, який Рада ухвалила 5 листопада, підписав Президент
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики» № 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Верховною Радою України із застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-ІV.

Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну.

Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань, - повідомляється на сайті Президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський озвучив завдання на шляху до народовладдя.

закон Верховна Рада президент держава
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