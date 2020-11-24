Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Габінета і призначив нового керівника
Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, і призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Романа Примуша.
Відповідний указ №510/2020 оприлюднений на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Як зазначається у документі, підставою для звільнення Дмитра Габінета стала подана ним заява
Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента.
Тимчасове покладання обов'язків глави Хмельницької ОДА поклали на Романа Примуша, який до цього обіймав посаду першого заступника глави обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше Кабмін погодив кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької ОДА.
5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).