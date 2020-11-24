Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета и назначил нового руководителя

24 ноября 2020

Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет

Винницкая область – один из немногих регионов в Украине, где главная интрига выборов была не в том, кто выйдет победителем, а в том, с каким преимуществом политсила Владимира Гройсмана войдет в выборн...