Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета и назначил нового руководителя
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, и назначил временно исполняющим обязанности Романа Примуша.
Соответствующий указ №510/2020 обнародован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Как отмечается в документе, основанием для увольнения Дмитрия Габинета стало поданное им заявление
Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе президента.
Временное возложение обязанностей главы Хмельницкой ОГА положили на Романа Примуша, который до этого занимал должность первого заместителя главы областной государственной администрации.
Напомним, ранее Кабмин согласовал кандидатуру Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой ОГА.
5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).