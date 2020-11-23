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23 листопада 2020, 18:24 916

Петиція за ухвалення закону "Про колабораціонізм" набрала необхідні голоси

23 листопада 2020, 18:24 916
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У ній пропонують законодавчо визначити та закріпити поняття "колаборант" та "пособник окупантів"
У ній пропонують законодавчо визначити та закріпити поняття "колаборант" та "пособник окупантів"
Фото з відкритих джерел
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На сайті президента України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів петиція до Володимира Зеленського з пропозицією розробити та подати до Верховної Ради проєкт закону «Про колабораціонізм».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Автор петиції Станіслав Ляшенко пропонує законодавчо визначити та закріпити поняття "колаборант" та "пособник окупантів".

Закон України "Про колабораціонізм" має раз і назавжди чітко визначити статус громадян України, які воюють на стороні агресора.

Це не тільки дасть змогу нарешті назвати речі своїми іменами, а й показати у першу чергу міжнародній спільноті, що ж таки відбувається у нашій країні 7 рік поспіль.

Визнання Росії окупантом, а її прибічників та пособників колаборантами дасть змогу ефективніше боротися проти агресії і застосовувати нові механізми, у тому числі скасування соціальних, пенсій і т. д. для фізичних осіб, а також припинення і заборона діяльності юридичних осіб. Це у свою чергу дасть можливість значно послабити диверсійну діяльність усередині нашої держави, яка шкодить нашому суверенітету та полегшує завдання країні-агресору", - обгрунтовує автор петиції.

Петиція, яка подана 7 вересня, набрала вже 25 009 голосів і має ще 14 днів для розгляду.

Нагадамо, раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на петицію про доступне розмитнення "євроблях".

агресія окупанти петиції президент російська пропаганда
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