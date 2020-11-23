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23 листопада 2020, 16:22 9

Уряд досі не направив держбюджет у ВР

23 листопада 2020, 16:22 9
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Бюджетний комітет очікує документ найближчим часом
Бюджетний комітет очікує документ найближчим часом
Фото з відкритих джерел
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Наразі комітет Верховної Ради з питань бюджету не отримував доопрацьований урядом до другого читання проект Державного бюджету на 2021 рік, але сподівається отримати його найближчим часом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Як поінформувала член комітету, народна депутатка Леся Забуранна, наразі комітет Верховної Ради з питань бюджету не отримував доопрацьований урядом до другого читання проект Державного бюджету на 2021 рк, сподівається отримати найближчим часом.

Поки що, на даному етапі, нічого не надходило від уряду. Поки що не планується засідання щодо розгляду. Ми сподіваємось, що найближчим часом ми отримаємо необхідні матеріали, щоб розглянути, - сказала Забуранна.

Як повідомлялося раніше, Кабмін мав подати в Раду проект бюджету-2021 до кінця минулого тижня, а у п'ятницю, 20 листопада нардеп Гончаренко заявляв, що готовий до другого читання проєкт держбюджету-2021 передадуть в Раду.

Кабмін закон бюджет Верховна Рада нардеп
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