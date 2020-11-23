19:32  23 ноября
Лидер Меджлиса Рефат Чубаров заболел COVID-19
20:32  23 ноября
Главой Сумской ОГА назначен Василий Хома
17:42  23 ноября
От начала суток на Донбассе "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 21:23 12

Украина вышла из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

23 ноября 2020, 21:23 12
Читайте також українською мовою
Соответствующий закон, который Рада приняла 5 ноября, подписал Президент
Соответствующий закон, который Рада приняла 5 ноября, подписал Президент
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики» № 995-IX, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Согласно документа, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449-IV.

Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами – членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину.

Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, который предопределяет межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам, - сообщается на сайте Президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский озвучил задачи на пути к народовластию.

закон Верховная Рада президент государство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Главой Сумской ОГА назначен Василий Хома
23 ноября 2020, 20:32
Петиция за принятие закона "О коллаборационизме" набрала необходимые голоса
23 ноября 2020, 18:24
Правительство до сих пор не направило госбюджет в ВР
23 ноября 2020, 16:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »