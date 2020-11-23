Украина вышла из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

Соответствующий закон, который Рада приняла 5 ноября, подписал Президент

Соответствующий закон, который Рада приняла 5 ноября, подписал Президент

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики» № 995-IX, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Согласно документа, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449-IV.

Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами – членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину.

Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, который предопределяет межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам, - сообщается на сайте Президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский озвучил задачи на пути к народовластию.