У Миколаєві ОПЗЖ має намір вимагати перерахунку голосів у другому турі мерських виборів
Нардеп від ОПЗЖ заявляє про фальсифікації
Нардеп від ОПЗЖ заявляє про фальсифікації
Представники ОПЗЖ вважають, що під час голосування на виборах Миколаєві були численні фальсифікації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на NEWSONE.
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа в ефірі телеканалу заявив, що партія через суди змусить перерахувати голоси у другому турі мерських виборів.
Ми на сьогоднішній день підготували ряд звернень і до судів, і в правоохоронну систему і ми будемо відстоювати кожен голос. Ми заявляємо з повною відповідальністю, що ми доб'ємося перерахунку голосів, доб'ємося чесного результату, і ми захистимо перемогу нашого кандидата, – заявив Ківа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сєнкевича переобрали мером Миколаєва – екзит-пол.
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