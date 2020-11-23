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23 листопада 2020, 15:10 23

У Миколаєві ОПЗЖ має намір вимагати перерахунку голосів у другому турі мерських виборів

23 листопада 2020, 15:10 23
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Нардеп від ОПЗЖ заявляє про фальсифікації
Нардеп від ОПЗЖ заявляє про фальсифікації
Фото з відкритих джерел
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Представники ОПЗЖ вважають, що під час голосування на виборах Миколаєві були численні фальсифікації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на NEWSONE.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа в ефірі телеканалу заявив, що партія через суди змусить перерахувати голоси у другому турі мерських виборів.

Ми на сьогоднішній день підготували ряд звернень і до судів, і в правоохоронну систему і ми будемо відстоювати кожен голос. Ми заявляємо з повною відповідальністю, що ми доб'ємося перерахунку голосів, доб'ємося чесного результату, і ми захистимо перемогу нашого кандидата, – заявив Ківа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сєнкевича переобрали мером Миколаєва – екзит-пол.

вибори Миколаїв мер другий тур ОПЗЖ
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