У Миколаєві ОПЗЖ має намір вимагати перерахунку голосів у другому турі мерських виборів

Нардеп від ОПЗЖ заявляє про фальсифікації

Нардеп від ОПЗЖ заявляє про фальсифікації

Фото з відкритих джерел

Представники ОПЗЖ вважають, що під час голосування на виборах Миколаєві були численні фальсифікації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на NEWSONE.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа в ефірі телеканалу заявив, що партія через суди змусить перерахувати голоси у другому турі мерських виборів.

Ми на сьогоднішній день підготували ряд звернень і до судів, і в правоохоронну систему і ми будемо відстоювати кожен голос. Ми заявляємо з повною відповідальністю, що ми доб'ємося перерахунку голосів, доб'ємося чесного результату, і ми захистимо перемогу нашого кандидата, – заявив Ківа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сєнкевича переобрали мером Миколаєва – екзит-пол.