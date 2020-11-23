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23 ноября 2020, 15:57 52

Во втором туре выборов мэра Никополя победил секретарь горсовета Александр Саюк

23 ноября 2020, 15:57 52
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Явка избирателей в городе во время второго тура выборов составила 24,2%
Явка избирателей в городе во время второго тура выборов составила 24,2%
Фото: из открытых источников
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В Никополе Днепропетровской области по результатам второго тура выборов мэра победу одержал кандидат от партии "За будущее" и действующий секретарь городского совета Александр Саюк.

Об этом во время пресс-конференции в ИА "Мост-Днепр" сообщил представитель Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев, передает RegioNews.

По его словам, уже обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий, данные переданы в городскую ТИК.

Согласно предварительным данным, 55% избирателей проголосовали за кандидата от партии "За будущее" Александра Саюка.

Его оппонент от партии "Слуга народа" Руслан Олейник набрал 41% голосов.

Явка избирателей в Никополе во время второго тура голосования составила 24,2%.

При подсчете 5 УИК были отправлены на уточнение протоколов, 3 - на повторный подсчет по различным признакам, еще одна имела повреждения пакета с предвыборной документацией. Председатель районной ТИК, которая первой прибыла в городской ТИК сдавать протокол, вынуждена была ждать, поскольку не имела при себе удостоверение личности", - рассказал Жолудев.

Напомним, повторное голосование на выборах мэра прошло в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

Никополь Местные выборы второй тур голосование результат мэр
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