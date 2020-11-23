У міськраді Дніпра заявили про перемогу Філатова у другому турі виборів

Тепер в місті очікують на оголошення офіційних даних від ТВК

Тепер в місті очікують на оголошення офіційних даних від ТВК

Фото: із відкритих джерел

Про це під час брифінгу повідомив секретар міської ради Олександр Санжара, також про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради, передає RegioNews.

Згідно із повідомленням міської ради Дніпра, в місті опрацювали 100% протоколів із дільниць, Борис Філатов отримав 80,61% голосів виборців.

У міській раді зазначають , що опонент Філатова, Загід Краснов "отримав у чотири рази менше голосів”.

Ми бачимо, що і у першому турі розрив між кандидатами був більше, ніж у чотири рази, у другому турі те саме”, - заявив Санжара.

Результати голосування мають бути встановлені ТВК не пізніше, ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.

Згідно із даними Центрвиборчкому, Дніпро показало найнижчу явку виборців серед 11 міст України, під час другого туру виборів в місті вона склала 23,93%.

Нагадаємо, за даними екзит-полу Філатов виграє вибори у Дніпрі.