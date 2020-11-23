12:38  23 листопада
На виборах мера Бердянська перемогу здобув Валерій Баранов
15:32  23 листопада
Озброєння та військова техніка на передовій потребують оновлення - міністр
11:59  23 листопада
Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2020, 14:05 74

У міськраді Дніпра заявили про перемогу Філатова у другому турі виборів

23 листопада 2020, 14:05 74
Читайте также на русском языке
Тепер в місті очікують на оголошення офіційних даних від ТВК
Тепер в місті очікують на оголошення офіційних даних від ТВК
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У другому турі виборів мера Дніпра переміг чинний міський голова Борис Філатов.

Про це під час брифінгу повідомив секретар міської ради Олександр Санжара, також про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради, передає RegioNews.

Згідно із повідомленням міської ради Дніпра, в місті опрацювали 100% протоколів із дільниць, Борис Філатов отримав 80,61% голосів виборців.

У міській раді зазначають , що опонент Філатова, Загід Краснов "отримав у чотири рази менше голосів”.

Ми бачимо, що і у першому турі розрив між кандидатами був більше, ніж у чотири рази, у другому турі те саме”, - заявив Санжара.

Результати голосування мають бути встановлені ТВК не пізніше, ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.

Згідно із даними Центрвиборчкому, Дніпро показало найнижчу явку виборців серед 11 міст України, під час другого туру виборів в місті вона склала 23,93%.

Нагадаємо, за даними екзит-полу Філатов виграє вибори у Дніпрі.

Дніпро Борис Філатов другий тур Місцеві вибори голосування ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Рівному мером міста обрали Олександра Третяка
23 листопада 2020, 13:16
Результати другого туру виборів не змінили лідерів на посаду голів ОТГ - ОПОРА
23 листопада 2020, 13:12
Місцеві вибори: стало відомо, які партії отримали найбільшу підтримку виборців
23 листопада 2020, 12:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »