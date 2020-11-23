Кучма перемагає у другому турів виборів мера Дрогобича
Дані ще офіційно не оприлюднені, але підрахунок голосів уже завершений.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Варто – Галицькі новини.
22 листопада у Дрогобичі та населених пунктах, які входять до Дрогобицької ОТГ, відбулися вибори міського голови. За результатами підрахунку перемогу отримує чинний міський голова Тарас Кучма.
Всього у виборах взяло участь – 25922 виборців. Підраховано голосів – 25651. Недійсні – 271.
За самовисуванця Тараса Кучму проголосувало – 13109 виборів. За самовисуванця Андрія Веселого – 12542 виборці.
Інформацію щодо підрахунку надало джерело в ТВК.
Офіційна інформація щодо результатів виборів міського голови Дрогобича очікується.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою.