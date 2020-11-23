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23 листопада 2020, 14:35 373

Кучма перемагає у другому турів виборів мера Дрогобича

23 листопада 2020, 14:35 373
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Головувати у Дрогобицькій міській ОТГ продовжить чинний мер
Головувати у Дрогобицькій міській ОТГ продовжить чинний мер
Фото з сайту Дрогобицької міської ради
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Дані ще офіційно не оприлюднені, але підрахунок голосів уже завершений.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Варто – Галицькі новини.

22 листопада у Дрогобичі та населених пунктах, які входять до Дрогобицької ОТГ, відбулися вибори міського голови. За результатами підрахунку перемогу отримує чинний міський голова Тарас Кучма.

Всього у виборах взяло участь – 25922 виборців. Підраховано голосів – 25651. Недійсні – 271.

За самовисуванця Тараса Кучму проголосувало – 13109 виборів. За самовисуванця Андрія Веселого – 12542 виборці.

Інформацію щодо підрахунку надало джерело в ТВК.

Офіційна інформація щодо результатів виборів міського голови Дрогобича очікується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою.

вибори другий тур мер Дрогобич ТВК
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