На виборах мера Бердянська перемогу здобув Валерій Баранов
У другому турі виборів мера Бердянська перемогу здобув кандидат від партії “За майбутнє” Валерій Баранов.
Як повідомляє місцеве видання "Бердянськ-24”, офіційні результати оголосила територіальна виборча комісія, передає RegioNews.
ТВК оголосила Валерія Баранова переможцем виборів на посаду Бердянського міського голови.
Згідно із офіційними даними, за Валерія Баранова проголосували 17 282 виборців.
Його опонент Олександр Свідло отримав 16 327 голосів.
964 бюлетені було визнано недійсними.
Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбулося в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.
Читайте також: Чи зможе здоровий глузд перемогти гроші олігарха: кого обере Бердянськ у другому турі.