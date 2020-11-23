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23 листопада 2020, 12:38 183

На виборах мера Бердянська перемогу здобув Валерій Баранов

23 листопада 2020, 12:38 183
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У Бердянську офіційно оголосили результати волевиявлення містян
Фото: із відкритих джерел
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У другому турі виборів мера Бердянська перемогу здобув кандидат від партії “За майбутнє” Валерій Баранов.

Як повідомляє місцеве видання "Бердянськ-24”, офіційні результати оголосила територіальна виборча комісія, передає RegioNews.

ТВК оголосила Валерія Баранова переможцем виборів на посаду Бердянського міського голови.

Згідно із офіційними даними, за Валерія Баранова проголосували 17 282 виборців.

Його опонент Олександр Свідло отримав 16 327 голосів.

964 бюлетені було визнано недійсними.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбулося в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

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Бердянськ Місцеві вибори результат ТВК другий тур
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