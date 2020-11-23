На выборах мэра Бердянска победил Валерий Баранов
Во втором туре выборов мэра Бердянска победил кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов.
Как сообщает местное издание "Бердянск-24", официальные результаты объявила территориальная избирательная комиссия, передает RegioNews.
ТИК объявила Валерия Баранова победителем выборов на должность Бердянского городского головы.
Согласно официальным данным, за Валерия Баранова проголосовали 17 282 избирателей.
Его оппонент Александр Свидло получил 16 327 голосов.
964 бюллетеня были признаны недействительными.
Напомним, повторное голосование на выборах мэра прошло в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.
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