У Бердянську відкрили справу через підробку бюлетенів

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років

Фото: з відкритих джерел

Поліція Бердянська відкрила кримінальне провадження через заяву голови однієї з дільничних виборчих комісій про невідповідність бюлетенів вимогам виборчого законодавства.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в заяві пресслужби поліції Запорізької області.

Зазначається, що голова однієї з ДВК виявила Акт від 20 листопада 2020 року про невідповідність бюлетенів вимогам ч.4 ст. 240 Виборчого кодексу України.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, підсумкова явка на виборах мерів у другому турі склала майже 30%.