Чи зможе здоровий глузд перемогти гроші олігарха: кого обере Бердянськ у другому турі

Хто б не став мером курортного міста, він потрапить в повну залежність від місцевого олігарха. Проте, в одному випадку бердянський голова отримає хорошу зарплату та перспективу потрапити за ґрати, в іншому – одвічну боротьбу і… перспективу потрапити за ґрати

Хто б не став мером курортного міста, він потрапить в повну залежність від місцевого олігарха. Проте, в одному випадку бердянський голова отримає хорошу зарплату та перспективу потрапити за ґрати, в іншому – одвічну боротьбу і… перспективу потрапити за ґрати

Пономарьов вам в допомогу

Якщо говорити про місцеві вибори в Запорізькій області, то найскандальнішими та брудними вони були саме у курортному Бердянську. Справа в тому, що "перлина Азову" має своєрідного господаря в особі нардепа з ОПЗЖ і бізнесмена Олександра Пономарьова.

Як зауважив наш колега – журналіст та громадський діяч Богдан Василенко, "Пономарьов завжди намагається або працювати з владою, або ставати владою. Друге, звісно, має переваги". Тому недивно, що пан нардеп не лише виставив свою креатуру на вибори бердянського мера та всіляко її підтримував матеріально, а ще й всіляко намагався "вибити" з перегонів основного конкурента свого протеже.

Отже, Пономарьов зробив ставку на депутата Бердянської міськради Олександра Свідла. За кілька місяців до виборів той вийшов з партії "Опозиційний блок", фракцію якої він очолював у міськраді, та став членом "Опозиційної платформи - "За життя". До речі, бердянською франшизою ОПЗЖ володіє як раз Пономарьов.

Що стосується самого Свідло, то репутація в нього досить неоднозначна. Ще за часів роботи у місцевій владі (працював заступником мера з питань ЖКГ та керівником місцевого комунального підприємства) він встиг нажити собі купу недоброзичливців. Місцеві експерти пов’язують це із запальним норовом самого Свідла та купою непопулярних рішень, які він приймав, займаючи керівні посади. При цьому, за даними різних соціологічних досліджень, шанси обійняти головну посаду Бердянська в нього були непогані. Аби "закріпити" результат Свідло і допомогти йому гарантовано здобути перемогу на виборах , в процес включилась команда Пономарьова. Її головною метою була "ліквідація" основного конкурента пана Олександра – Валерія Баранова.

Один й на узбережжі воїн

Баранова в Бердянську знає чи не кожний пес. Він кілька разів очолював місто, неодноразово обирався нардепом, у складний період – в 2014 році – очолив прифронтову Запорізьку область. Одним словом, знаний та досвідчений політик. Як раніше зізнавався RegioNews сам Валерій Баранов, рішення про чергове висування кандидатом на міського голову Бердянська він прийняв чи не останньої миті – коли його штаб отримав дані соціологічних досліджень стосовно підтримки можливих кандидатів містянами (тоді ще офіційно реєстрації не було). За даними Баранова, за його кандидатуру готові були проголосувати більш ніж 57% бердянців. Саме це й стало вирішальним фактором для балотування.

Ймовірно дані соцопитування потрапили і до штабістів Пономарьова. Тому "машина боротьби" включилась миттєво. Спочатку юристи структур, близьких до мільйонера, всіляко намагалися не допустити Баранова до реєстрації кандидатом на мерську посаду за допомогою судів. Дійшли аж до Дніпропетровського апеляційного, проте здоровий глузд переміг, і Баранова все ж зареєстрували (до речі, він балотувався від політичної партії "За майбутнє"). Після цього була застосована банальна технологія – реєстрація клонів. З 15 кандидатів в міські голови Бердянська було зареєстровано трьох з прізвищем Баранов (один з них – Василь) і навіть кандидат Баран.

Традиційно напередодні виборів у ЗМІ, підконтрольних Пономарьову, з’явились чергові скандали-розслідування-сенсації з купою бруду стосовно головного конкурента. Проте ці технології вчергове не спрацювали, і пан Баранов разом із Свідлом потрапили до другого туру місцевих виборів. 25 жовтня за "олігархічного" Свідла проголосували 34,7% бердянців, а це майже 13 тисяч містян. За Баранова – трохи більше 30% або 11 тисяч виборців.

Служити та захищати або "служити" та знищувати?

Вже у неділю, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів міського голови. Кому дістанеться перемога, наразі пророкувати дуже складно. У Баранова, без сумніву, є підтримка городян, а у Свідла – підтримка нардепа Пономарьова. А це – і гроші, і адмінресурс, і силовий блок.

"Якщо говорити про перспективи, то в разі перемоги Валєрі (Баранову – авт.) буде дуже складно. По-перше, йому доведеться працювати з пономарьовською більшістю у міськраді. По-друге, ні для кого не секрет, що Пономарьов має вплив на силові структури, за допомогою яких він буде намагатись якщо не "прибрати" Валєру, то хоча б повністю його контролювати", - розповідає RegioNews політичний експерт.

І його слова підтверджуються результатами виборів до Бердянської міськради. Так, ОПЗЖ, яка повністю контролюється Пономарьовим, отримала майже 33% голосів. На другому місці – "Слуга народу", у якої 15,8%. На третьому – "Наш край" (14,83%). "Опозиційний блок" набрав 8,42%, а "Європейська солідарність" – 7,83%. Якщо вірити нашим інсайдерам, то бердянські осередки всіх політичних партій, які потрапили до міськради, повністю контролюються Пономарьовим, що дозволить йому створити таку собі містечкову монобільшість.

За таких умов, цьому нардепу-олігарху свій міський голова потрібен лише для задоволення власних амбіцій. Прогнозовано мільйонер отримає свого секретаря міськради, візьме під контроль всі комунальні підприємства та ключові комісії. А це – освоєння бюджетних коштів, проведення тендерів, будівництво у прибережній зоні і т.д. До речі, останній пункт неймовірно важливий, бо в Бердянську досі офіційно не затверджена технічна документація стосовно забудови азовського морського узбережжя. Тому наразі тут будують ресторани-готелі та інші елітні клуби як хочуть і де хочуть.

Повертаючись же до пана Баранова. Ще раз слід акцентувати увагу на тому, що в разі перемоги йому доведеться дуже непросто в "оточенні" пропономарьовських депутатів та чиновників. Окрім того, не слід забувати про вищесказане – своєрідну і, можливо, матеріальну дружбу Пономарьова з місцевими представниками правоохоронних органів. Якщо Баранов таки обійме головну посаду "перлини Азову", він буде під постійним "наглядом" силовиків. Ми не стверджуємо про те, що Баранов буде порушувати закон. Ми говоримо про те, що, як висловлюються правоохоронці, "якщо ви ще не "сидите", то це не означає, що ви не порушуєте закон, це означає, що ми погано працюємо". Втім, як відомо, якщо є матеріально заохочення, то працювати почне навіть самий досвідчений нероба.

До речі, в Запорізькій області вже був досвід, коли впливового "мастодонта" і рейтингового мера "знімали" з посади буквально за кілька днів. Ще за часів Партії регіонів, яка благополучно трансформувалась в ОПЗЖ з тими ж представниками, і тими ж способами боротьби з політичними опонентами. У 2010 році пішов у відставку мер Запоріжжя Євген Карташов. За офіційною версією, "я устал, я ухожу". Фактично ж йому погрожували в’язницею, якщо він не звільнить своє крісло. Чи вдасться Валерію Баранову, у випадку перемоги на виборах, уникнути аналогічної ситуації – покаже час.