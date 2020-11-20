В Офісі Президента підтверджують плани міняти голів ОДА

На Херсонщині і Полтавщині потреби в заміні не вбачають

На Херсонщині і Полтавщині потреби в заміні не вбачають

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Заступник глави ОП Тимошенко назвав Дніпропетровську і Харківську області «складними кейсами», а щодо Херсонської і Полтавської заявив, що там міняти голів ОДА не планують.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кирило Тимошенко, заступник глави Офісу Президента підтвердив плани міняти голів обласних державних адміністрацій.

Зокрема, він назвав Дніпропетровську і Харківську області "складними кейсами"" і сказав, що найближчим часом президент Володимир Зеленський буде вирішувати, чи міняти там глав ОДА.

Також він розповів, що у влади є проблеми з пошуком нових керівників облдержадміністрацій: "В деяких регіонах у нас проблеми з пошуком нових голів ОДА".

Повертаючись до голів ОДА, так, ми їх міняємо, так, є висновки, десь вони були не дуже сильні. По кожному окремому випадку є свої критерії, чому людина не підходить президенту, і чому він змінює його на іншого. Ми намагаємося це робити швидко. У деяких регіонах у нас є проблеми з пошуком нового глави ОДА, але, в принципі, я сподіваюся, що найближчим часом ми дотягнемо цю історію, і поміняємо ряд глав обладміністрацій, - сказав Тимошенко.

Тим часом глав ОДА Херсонської та Полтавської областей міняти не планують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кирило Тимошенко стверджує: обрання секретарями міськрад депутатів від "Слуг народу" може бути вигідне мерам.