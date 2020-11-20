Обрання секретарями міськрад депутатів від "Слуг народу" може бути вигідне мерам, - Кирило Тимошенко

Заступник глави Офісу президента поділився міркуваннями про майбутні коаліції в міськрадах

Заступник глави Офісу президента поділився міркуваннями про майбутні коаліції в міськрадах

Фото з відкритих джерел

Секретарі міськрад або заступники мерів від "Слуги народу" у низці міст були б вигідні новообраним мерам, вважає заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Про повідомляє RegioNews з посиланням на ІА Інтерфакс-Україна.

Тимошенко також вважає, що голови облрад, де партія "Слуга народу" добре представлена, мають бути від цієї партії.

Для нас є розуміння, що якщо в міськраді або секретар, або заступник мера - представник партії влади, то це вигідно, зокрема меру. Природно, і нам, але це не односторонній процес. Тому ми рухаємося в цьому напрямі зараз, саме зі створення таких неформальних коаліцій, тому що формальні не передбачені, - сказав Тимошенко.

Він вважає, що це "вигідний процес якраз для мерів. Нам це вигідно лише політично, а їм це вигідно в рамках розвитку регіону".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу” здобула найбільше мандатів на виборах серед партій — ЦВК.