Нічна битва білбордів у Харкові: переможцем визнали борд Кучера

На другому борді "цар" схожий на віце-мера Терехова

На другому борді "цар" схожий на віце-мера Терехова

Фото: з відкритих джерел

У відповідь на білборд з карикатурою, яка з'явилася напередодні у Харкові та, ймовірно, натякала на чинного голову ОДА Олексія Кучера, невідомі розмістили інший борд із відповіддю вже "від Кучера".

Як передає RegioNews, фото білборду розміщені у соцмережах.

Так, через годину після розміщення оригінального білборду з надписом "КУЧЕР - НА ВИХІД" та підписом "Тренер", інші невідомі поруч розмістили два білборди із надписом "ВАШ ВИХІД - НАШ ВХІД" та підписом "Кучер".

На думку харків'ян, відповідь невідомих від імені Кучера більш смішна і креативна, особливо з огляду на той факт, що на другому борді цар нагадує віце-мера Харкова - Терехова.

Нагадаємо, раніше у Харкові з’явилися борди з карикатурою, яка, ймовірно, натякає на чинного голову ОДА Олексія Кучера.