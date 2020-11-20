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20 листопада 2020, 09:08 1135

Нічна битва білбордів у Харкові: переможцем визнали борд Кучера

20 листопада 2020, 09:08 1135
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На другому борді "цар" схожий на віце-мера Терехова
На другому борді "цар" схожий на віце-мера Терехова
Фото: з відкритих джерел
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У відповідь на білборд з карикатурою, яка з'явилася напередодні у Харкові та, ймовірно, натякала на чинного голову ОДА Олексія Кучера, невідомі розмістили інший борд із відповіддю вже "від Кучера".

Як передає RegioNews, фото білборду розміщені у соцмережах.

Так, через годину після розміщення оригінального білборду з надписом "КУЧЕР - НА ВИХІД" та підписом "Тренер", інші невідомі поруч розмістили два білборди із надписом "ВАШ ВИХІД - НАШ ВХІД" та підписом "Кучер".

На думку харків'ян, відповідь невідомих від імені Кучера більш смішна і креативна, особливо з огляду на той факт, що на другому борді цар нагадує віце-мера Харкова - Терехова.

Нагадаємо, раніше у Харкові з’явилися борди з карикатурою, яка, ймовірно, натякає на чинного голову ОДА Олексія Кучера.

мер соцмережі ОДА Харківська область білборди
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