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20 ноября 2020, 21:34 5

В Офисе Президента подтверждают планы менять председателей ОГА

20 ноября 2020, 21:34 5
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На Херсонщине и Полтавщине потребности в замене не видят
На Херсонщине и Полтавщине потребности в замене не видят
Фото из открытых источников
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Заместитель главы ОП Тимошенко назвал Днепропетровскую и Харьковскую области «сложными кейсами», а по Херсонской и Полтавской заявил, что там менять председателей ОГА не планируют.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса Президента подтвердил планы менять глав областных государственных администраций.

В частности, он назвал Днепропетровскую и Харьковскую области "сложными кейсами" и сказал, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский будет решать, менять ли там глав ОГА.

Также он рассказал, что у власти есть проблемы с поиском новых глав облгосадминистраций: "В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА".

Возвращаясь к председателям ОГА, да, мы их меняем, да, есть выводы, где они были не очень сильные. По каждому отдельному случаю есть свои критерии, почему человек не подходит президенту, и почему он меняет его на другого. Мы стараемся это делать быстро.

В некоторых регионах у нас есть проблемы с поиском нового главы ОГА, но, в принципе, я надеюсь, что в ближайшее время мы дотянем эту историю, и поменяем ряд глав обладминистраций, - сказал Тимошенко.

Тем временем глав ОГА Херсонской и Полтавской областей менять не планируют.

Напомним, ранее сообщалось, что Кирилл Тимошенко утверждает: избрание секретарями горсоветов депутатов от "Слуг народа" может быть выгодно мэрам.

ОГА Офис президента Полтавская область Синегубов Олег Кирилл Тимошенко
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