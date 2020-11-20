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Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у шести областях
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20 листопада 2020, 14:49 35

Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у шести областях

20 листопада 2020, 14:49 35
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Всього під звільнення попали вісім голів РДА
Всього під звільнення попали вісім голів РДА
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський звільнив зі своїх посад голів восьми районних державних адміністрацій на Закарпатті, Івано-Франківщині, Полтавщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині.

Як передає RegioNews, про це йдеться в розпорядженнях, опублікованих на сайті президента.

Зокрема, президент звільнив:

  • голову Ужгородської РДА Вячеслава Дворського;
  • Ірину Люклян - з посади голови Рожнятівської РДА Івано-Франківської області;
  • Андрія Пирога - з посади голови Кременчуцької РДА Полтавської області;
  • Василя Сорокіна - з посади голови Великобурлуцької РДА та Павла Голоднікова - з посади голови Зміївської РДА Харківської області;
  • Дмитра Такаджи - з посади голови Нижньосірогозької РДА та Олександра Дуку - з посади голови Олешківської РДА Херсонської області;
  • Сергія Журмана - з посади голови Чернігівської РДА Чернігівської області.

Водночас зазначається, що розпорядженням №511/2020-рп голова держави призначив Богдана Зубчика головою Калинівської РДА Вінницької області.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).

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