Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у шести областях
Всього під звільнення попали вісім голів РДА
Всього під звільнення попали вісім голів РДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив зі своїх посад голів восьми районних державних адміністрацій на Закарпатті, Івано-Франківщині, Полтавщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині.
Як передає RegioNews, про це йдеться в розпорядженнях, опублікованих на сайті президента.
Зокрема, президент звільнив:
- голову Ужгородської РДА Вячеслава Дворського;
- Ірину Люклян - з посади голови Рожнятівської РДА Івано-Франківської області;
- Андрія Пирога - з посади голови Кременчуцької РДА Полтавської області;
- Василя Сорокіна - з посади голови Великобурлуцької РДА та Павла Голоднікова - з посади голови Зміївської РДА Харківської області;
- Дмитра Такаджи - з посади голови Нижньосірогозької РДА та Олександра Дуку - з посади голови Олешківської РДА Херсонської області;
- Сергія Журмана - з посади голови Чернігівської РДА Чернігівської області.
Водночас зазначається, що розпорядженням №511/2020-рп голова держави призначив Богдана Зубчика головою Калинівської РДА Вінницької області.
Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).
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