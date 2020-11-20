Избрание секретарями горсоветов депутатов от "Слуг народа" может быть выгодно мэрам, - Кирилл Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента поделился соображениями о предстоящих коалициях в горсоветах

Заместитель главы Офиса президента поделился соображениями о предстоящих коалициях в горсоветах

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Секретари горсоветов или заместители мэров от "Слуги народа" в ряде городов были бы выгодны новоизбранным мэрам, считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА Интерфакс-Украина.

Тимошенко также считает, что председатели облсоветов, где партия "Слуга народа" хорошо представлена, должны быть от этой партии.

Для нас есть понимание, что если в горсовете или секретарь, либо заместитель мэра - представитель партии власти, то это выгодно, в частности мэру. Естественно, и нам, но это не односторонний процесс. Поэтому мы движемся в этом направлении сейчас, именно с создания таких неформальных коалиций, потому что формальные не предусмотрены, - сказал Тимошенко.

Он считает, что это "выгодный процесс как раз для мэров. Нам это выгодно только политически, а им это выгодно в рамках развития региона".

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа” получила больше всего мандатов на выборах среди партий — ЦИК.