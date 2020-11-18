"Слуга народу” здобула найбільше мандатів на виборах серед партій — ЦВК
Представники партії "Слуга народу" отримали найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад серед кандидатів, яких висували політичні партії.
Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає RegioNews.
За даними Комісії, станом на 18 листопада вона отримала інформацію про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, це майже 96,2 % від загальної кількості рад, де відбувалися вибори депутатів 25 жовтня.
Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, наразі найбільше мандатів отримали:
- "Слуга народу" – майже 17,59 % (5 809 депутатів);
- "Батьківщина" - понад 12,39 % депутатів (4 093 депутати);
- "ОПЗЖ" - 11,75 % (3 881 депутат).
Решта партій розподілилися наступним чином:
- "За майбутнє" – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб);
- "Європейська солідарність" – майже 10,73 % (3 543 осіб);
- "Наш край" – майже 5,13 % (1 694 осіб);
- ВО "Свобода" – понад 2,61 % (863 осіб);
- "Українська стратегія Гройсмана" – майже 1,72 % (567 осіб);
- "Пропозиція" – понад 1, 66 % (549 осіб);
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – майже 1,62 % (535 осіб).
У ЦВК розповіли, що 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч), а 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.
Загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110 політичних партій.
Водночас в ЦВК наголосили, що наведені дані ще не є остаточними, оскільки відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити.
Нагадаємо, ЦВК заявила, що у чотирьох областях проведуть повторні вибори.