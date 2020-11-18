"Слуга народу” здобула найбільше мандатів на виборах серед партій — ЦВК

У Центрвиборчкомі розповіли, які партії завели найбільше депутатів у місцеві ради

У Центрвиборчкомі розповіли, які партії завели найбільше депутатів у місцеві ради

Фото: flickr

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає RegioNews.

За даними Комісії, станом на 18 листопада вона отримала інформацію про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, це майже 96,2 % від загальної кількості рад, де відбувалися вибори депутатів 25 жовтня.

Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, наразі найбільше мандатів отримали:

"Слуга народу" – майже 17,59 % (5 809 депутатів);

"Батьківщина" - понад 12,39 % депутатів (4 093 депутати);

"ОПЗЖ" - 11,75 % (3 881 депутат).

Решта партій розподілилися наступним чином:

"За майбутнє" – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб);

"Європейська солідарність" – майже 10,73 % (3 543 осіб);

"Наш край" – майже 5,13 % (1 694 осіб);

ВО "Свобода" – понад 2,61 % (863 осіб);

"Українська стратегія Гройсмана" – майже 1,72 % (567 осіб);

"Пропозиція" – понад 1, 66 % (549 осіб);

"Радикальна партія Олега Ляшка" – майже 1,62 % (535 осіб).





У ЦВК розповіли, що 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч), а 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.

Загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110 політичних партій.

Водночас в ЦВК наголосили, що наведені дані ще не є остаточними, оскільки відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити.

Нагадаємо, ЦВК заявила, що у чотирьох областях проведуть повторні вибори.