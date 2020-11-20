У Харкові депутати міськради у старому складі зберуться на сесію
Вони планують розглянути питання бюджету та фінансів
Вони планують розглянути питання бюджету та фінансів
У Харкові 2 грудня відбудеться 38 сесія міської ради, розпорядження про її проведення підписав секретар міської ради, який тимчасово виконує обов’язки міського голови Харкова, Олександр Новак.
Про це повідомляється на сайті мерії Харкова, передає RegioNews.
Скликати 38 сесію Харківської міської ради 7 скликання 2 грудня 2020 року о 10:00", - йдеться в повідомленні.
На порядок денний сесії старого складу міської ради винесене 21 питання, у тому числі стосовно бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік.
Також депутати планують розглянути внесення змін до кошторисів витрат та міських програм.
Нагадаємо, Окружний суд Харкова скасував новий протокол міської ТВК з результами виборів депутатів.
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