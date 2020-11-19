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19 листопада 2020, 15:29 7

У "Слузі народу" відмовились називати суму коштів, витрачену на "опитування Зеленського"

19 листопада 2020, 15:29 7
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Партія не вважає це публічною інформацією
Партія не вважає це публічною інформацією
Фото: з відкритих джерел
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на русском языке

У політичній партії "Слуга народу" відмовились надавати інформацію про суму коштів, витрачену на проведення всенародного опитування Зеленського "5 питань від президента", яке відбувалось 25 жовтня під час місцевих виборів.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді партії на журналістський запит "Української правди".

Так, зокрема, у партії послались на закон "Про доступ до публічної інформації", за яким юрособи, що не є суб’єктами владних повноважень, зобов’язані надавати інформацію лише тоді, якщо це пов’язано з використанням бюджетних коштів.

Водночас, у "Слузі народу" кажуть, що опитування було оплачене за рахунок внесків на підтримку партії. Відтак, у політсилі відповіли, що інформація про фінансування "5 питань від президента" не є публічною інформацією.

Серед іншого, у партії повідомили, що дані витрати будуть відображені у звіті партії за 4 квартал 2020 року.

Нагадаємо, ОАСК повернув позов українцю, який вимагав скасувати результати "опитування Зеленського".

опитування гроші Слуга народа партія журналісти
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