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20 листопада 2020, 17:47 3

Експрокурора області обрали головою Вінницької обласної ради

20 листопада 2020, 17:47 3
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У Вінниці відбулася установча сесія обласної ради 8-го скликання
Фото: із відкритих джерел
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Колишній прокурор Вінницької області В’ячеслав Соколовий, який балотувався від партії “Української стратегії Гроймана”, став головою Вінницької обласної ради.

Про це повідомляє видання Вінниця.інфо, передає RegioNews.

За нього віддали свої голоси 68 депутатів обласної ради, за його конкурента Андрія Гижка, якого висувала "Європейська солідарність” - 10.

Новообраний голова обласної ради склав присягу і продовжив проведення першої сесії.

В’ячеславу Соколовому 45 років. За фахом юрист. Понад 20 років працював в органах прокуратури Вінницької області. З 2020 року працює на посаді заступника директора фермерського господарства "Плебанівський сад".

Прокуратуру Вінничични він очолював з березня 2014 року по вересень 2019 року.

Нагадаємо, Мером Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова - ЦВК.

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Вінниця облрада сесія депутати Вінницька область
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