Депутатам дозволять розслідувати масштабні пожежі у Луганській області

В липні вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу, загинули 6 осіб

В липні вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу, загинули 6 осіб

Фото: ДСНС

Регламентний комітет Верховної ради підтримав створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування масштабних пожеж у Луганській області, які відбулися цього року.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", передає RegioNews.

За словами одного із ініціаторів створення комісії, нардепа від "Слуги народу” Максима Ткаченко, одними тільки депутатськими зверненнями неможливо змусити відповідальних чиновників вжити необхідних заходів, аби не допустити більше таких пожеж.

Тому і пропонується, щоби Верховна Рада України створила ТСК. Сподіваємося, що найближчими пленарними тижнями документ набере необхідну кількість голосів, і розпочнеться повноцінна робота з розслідування пожеж на Луганщині", - заявив Ткаченко.

У 2020 році масштабні пожежі в Луганській області виникали двічі. В липні вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу, загинули 6 осіб.

У пожежах, які тривали з 30 вересня до 8 жовтня, було охоплено вогнем 20 тисяч гектарів території, було знищено понад 600 житлових будинків, 11 людей загинули.

Нагадаємо, у ДБР повідомили нові можливі причини масштабної пожежі на Луганщині.