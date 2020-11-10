Стали відомі результати виборів-2020 у Вінницькій області

До обласної ради обрано 84 депутати

До обласної ради обрано 84 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Вінницької обласної ради та містах Вінниця, Жмеринка та Могилів-Подільський.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

До Вінницької обласної ради обрано 84 депутати. Найбільша фракція буде у політсили "Українська Стратегія Гройсмана", яку в облраді будуть представляти 40 депутатів. Партії "Батьківщина" та "ЄС" будуть мати рівну кількість депутатів – по 11 кожна.

У місті Вінниці в першому турі переміг чинний мер міста Сергій Моргунов, набравши 65,93% голосів виборців. Мер балотувався від партії "Українська Стратегія Гройсмана", яку у міськраді Вінниці будуть представляти 34 депутати.

Також у місті Жмеринка міським головою обрано кандидата від партії "Українська Стратегія Гройсмана", Анатолія Кушніра. До міськради міста пройшло 7 партій. За кількістю голосів лідирують "Українська Стратегія Гройсмана" (10 депутатів) та ОПЗЖ (6 депутатів).

У місті Могилів-Подільський мером став кандидат від партії "Слуга народу" Геннадій Глухманюк, а до міськради пройшли 6 партій. Найбільші фракції будуть у "СН" (11 депутатів) та політсили "Українська Стратегія Гройсмана" (9 депутати).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області.