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10 листопада 2020, 13:05 157

Стали відомі результати виборів-2020 у Вінницькій області

10 листопада 2020, 13:05 157
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До обласної ради обрано 84 депутати
До обласної ради обрано 84 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Вінницької обласної ради та містах Вінниця, Жмеринка та Могилів-Подільський.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

До Вінницької обласної ради обрано 84 депутати. Найбільша фракція буде у політсили "Українська Стратегія Гройсмана", яку в облраді будуть представляти 40 депутатів. Партії "Батьківщина" та "ЄС" будуть мати рівну кількість депутатів – по 11 кожна.

У місті Вінниці в першому турі переміг чинний мер міста Сергій Моргунов, набравши 65,93% голосів виборців. Мер балотувався від партії "Українська Стратегія Гройсмана", яку у міськраді Вінниці будуть представляти 34 депутати.

Також у місті Жмеринка міським головою обрано кандидата від партії "Українська Стратегія Гройсмана", Анатолія Кушніра. До міськради міста пройшло 7 партій. За кількістю голосів лідирують "Українська Стратегія Гройсмана" (10 депутатів) та ОПЗЖ (6 депутатів).

У місті Могилів-Подільський мером став кандидат від партії "Слуга народу" Геннадій Глухманюк, а до міськради пройшли 6 партій. Найбільші фракції будуть у "СН" (11 депутатів) та політсили "Українська Стратегія Гройсмана" (9 депутати).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області.

облрада Вінниця Вінницька область горсовет Моргунов Сергій Місцеві вибори
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