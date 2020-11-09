Мером Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова - ЦВК
Як свідчать дані Центральної виборчої комісії, міським головою Вінниці обрали чинного мера Сергія Моргунова. Він набрав у першому турі 65,93% голосів виборців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.
Так, згідно з даними, представник партії "Українська стратегія Гройсмана" Сергій Моргунов обігнав свого найближчого конкурента від "Європейської солідарності" Сергія Кудлаєнка на більш ніж 50%.
Результати виборів міського голови Вінниці виглядають таким чином:
1. Моргунов Сергій, політична партія "Українська стратегія Гройсмана", - 65,93% (61 194 голоси);
2. Кудлаєнко Сергій, партія "Європейська солідарність", - 13,04% (12 108 голосів);
3. Борзов Сергій, партія "Слуга народу", - 6,09% (5 656 голосів);
4. Узєлков В'ячеслав, партія "ОПЗЖ", - 4,6% (4270 голосів);
5. Устинова Олександра, партія "Голос", - 3,35% (3 112 голосів).
Раніше повідомлялось, що у Тульчині двоє чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією.