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09 листопада 2020, 14:11 22

Мером Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова - ЦВК

09 листопада 2020, 14:11 22
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Він отримав перемогу у першому турі виборів
Він отримав перемогу у першому турі виборів
Фото: Facebook
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Як свідчать дані Центральної виборчої комісії, міським головою Вінниці обрали чинного мера Сергія Моргунова. Він набрав у першому турі 65,93% голосів виборців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Так, згідно з даними, представник партії "Українська стратегія Гройсмана" Сергій Моргунов обігнав свого найближчого конкурента від "Європейської солідарності" Сергія Кудлаєнка на більш ніж 50%.

Результати виборів міського голови Вінниці виглядають таким чином:

1. Моргунов Сергій, політична партія "Українська стратегія Гройсмана", - 65,93% (61 194 голоси);

2. Кудлаєнко Сергій, партія "Європейська солідарність", - 13,04% (12 108 голосів);

3. Борзов Сергій, партія "Слуга народу", - 6,09% (5 656 голосів);

4. Узєлков В'ячеслав, партія "ОПЗЖ", - 4,6% (4270 голосів);

5. Устинова Олександра, партія "Голос", - 3,35% (3 112 голосів).

Раніше повідомлялось, що у Тульчині двоє чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією.

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