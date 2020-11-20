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20 ноября 2020, 17:47 3

Экс-прокурора области избрали главой Винницкого областного совета

20 ноября 2020, 17:47 3
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В Виннице состоялась учредительная сессия областного совета 8-го созыва
В Виннице состоялась учредительная сессия областного совета 8-го созыва
Фото: из открытых источников
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Бывший прокурор Винницкой области Вячеслав Соколов, который баллотировался от партии "Украинская стратегия Гроймана", стал председателем Винницкого областного совета.

Об этом сообщает издание Винница.инфо, передает RegioNews.

За него отдали свои голоса 68 депутатов областного совета, за его конкурента Андрея Гыжко, которого выдвигала "Европейская солидарность" - 10.

Новоизбранный председатель областного совета принял присягу и продолжил проведение первой сессии.

Вячеславу Соколово 45 лет. По специальности юрист. Более 20 лет работал в органах прокуратуры Винницкой области. С 2020 года работает в должности заместителя директора фермерского хозяйства "Плебановский сад".

Прокуратуру Винничичны он возглавлял с марта 2014 года по сентябрь 2019 года.

Напомним, Мэром Винницы избран действующий мэр Сергей Моргунов - ЦИК.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 в Винницкой области.

Винница облсовет сессия депутаты Винницкая область
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